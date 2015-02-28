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براءة الإعلامية ريهام سعيد فى قضية سب وقذف مساعد مخرج "صبايا الخير"

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براءة الإعلامية ريهام سعيد فى قضية سب وقذف مساعد مخرج "صبايا الخير" براءة الإعلامية ريهام سعيد فى قضية سب وقذف مساعد مخرج "صبايا الخير"
قضت محكمة جنح مدينة 6 أكتوبر صباح اليوم السبت ببراءة الإعلامية ريهام سعيد فى الدعوى التى أقامها محمد ماهر مساعد مخرج البرنامج التلفزيونى “صبايا الخير” الذى يذاع على قناة النهار الفضائية، ضد الإعلامية ريهام سعيد، تحت زعم “السب والقذف والاعتداء عليه".

وأكدت المحكمة فى حيثيات براءتها انتفاء الواقعة بعد الاستماع لأقوال الشهود.

يذكر أن الواقعة تعود لشهر رمضان الماضى، حيث إن الإعلامية ريهام سعيد تقدم برنامجا رمضانيا بعنوان "قلبك أبيض"، وادعى مساعد المخرج نشوب مشادة كلامية بينها وتطور الأمر لاعتدائها عليه بالضرب، حسب مزاعمه.

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