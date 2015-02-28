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"اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ6 ملايين متابع على "فيس بوك"

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"اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ6 ملايين متابع على "فيس بوك" "اليوم السابع" يتخطى حاجز الـ6 ملايين متابع على "فيس بوك"
تخطى عدد متابعى الصفحة الرسمية لموقع "اليوم السابع"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حاجز الـ6 ملايين معجب، اليوم السبت، ليعزز "اليوم السابع" صدارته للمواقع فى منطقة الشرق الأوسط، وأكثر الصحف الإلكترونية متابعة على شبكات التواصل الاجتماعى.


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