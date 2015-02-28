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محافظ الأقصر يعد سائقي «الكبود»باستبدال سياراتهم القديمة بـ«ميكروباصات» خلال شهر

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وعد الدكتور محمد بدر محافظ الأقصر سائقي سيارات الكبود بمركز اسنا بجنوب المحافظة بالاتفاق مع أحد البنوك لاستبدال سياراتهم القديمة بـ ” ميكروباصات ” خلال شهر علي أن يتم تسديد فارق الثمن علي أقساط بسيطة الأمر الذى لاقى استحسان السائقين.

وكان المحافظ قد اجتمع اليوم السبت مع عدد من سائقي سيارات الاجرة بحضور محمد السيد رئيس مركز ومدينة اسنا واللواء محمد المسمارى مساعد مدير الامن لفرقة الجنوب والعميد حسام الشايب مدير ادارة مرور الاقصر .

 

 

 

 

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