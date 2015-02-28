إخماد حريق بمخزن «أخشاب» بمدرسة أرمنت الثانوية الزخرفية بالأقصر

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر، اليوم السبت، في إخماد حريق شب في مخزن الأخشاب بمدرسة أرمنت الثانوية الزخرفية قبل أن تمتد النيران للفصول الدراسية .

تلقي اللواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق في مخزن الأخشاب بمدرسة أرمنت الثانوية الزخرفية .

علي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي موقع الحريق وتم إخماد النيران قبل امتدادها لباقي الغرف والفصول الدراسية وتبين من المعاينة المبدئية أن الحريق سببه ماس كهربائي .

تحرر المحضر اللازم وجاري إخطار النيبة لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار وليد لبيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .