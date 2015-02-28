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ضبط شخص زرع فدان “قنب هندى”مخدر بالإسماعيلية

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ضبط شخص زرع فدان “قنب هندى”مخدر بالإسماعيلية ضبط شخص زرع فدان “قنب هندى”مخدر بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة الأمن بالإسماعيلية من ضبط شخص يقوم بزراعة فدان من الأرض بنبات “القنب الهندى” المخدر وسط الرزارعات.

وبدأت عملية الضبط بمعلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة فايد أكدتها التحريات ، مفادها قيام المدعو”محمد إ م”  26سنه عاطل مقيم بسرابيوم دائرة مركز فايد بزراعة مساحة من الأرض بنبات القنب الهندى المخدر وسط المحاصيل الزراعية بناحية عزبة “الصعايدة” دائرة المركز المذكور.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم خلال تواجده بالأرض المشار إليها إذ تبين زراعة حوالى فدان تقريباً بنبات “القنب الهندى” .

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف باستئجاره قطعة الأرض من والده وزراعتها بقصد الإتجار فى محصولها ، بإخطار النيابة فى حينه التى انتقلت لمعاينة الأرض محل الضبط ،وقررت التحفظ على المتهم والمضبوطات .

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