محافظ الإسماعيلية يتعهد بحل مشكلات مساكن «كوكاكولا» المهددة بالانهيار

أكد اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية على حرصه الشديد وتعهده بايجاد حلا جذريا للمواطنيين والأهالى المضارين من مشروع عمارات ” الكوكاكولا ” السكنية بحى الشيخ زايد والبالغ اجماليها عدد 34 عمارة سكنية تضم عدد 680 وحدة سكنية باجمالى عدد 680 أسرة والمهددة بالانهيار نتيجة تدنى وسوء حالة شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب بها وارتفاع مياه الرشح ووجود عيوب فى الأساسات والخرسانة .

وكانت المحافظة قد قامت باخلاء عدد 6 عمارات سكنية منها من السكان وتم ازالتها حتى مستوى سطح الأرض وتم الاتفاق على بناء عدد 2 برج سكنى بديل لتسكين أصحاب هذه الوحدات ونظرا لتأخر تنفيذ بناء الأبراج البديلة وتضرر الأهالى والسكان.

عقد محافظ الاسماعيلية مؤتمرا موسعا بحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ومحمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والمهندسة عطيات القماش وكيل وزارة الاسكان وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومديرى وممثلى التخطيط العمرانى وقطاع الصرف الصحى ومياه الشرب والغاز الطبيعى والاتصالات وكافة الجهات المعنية وفى حضور مجموعة من السكان المضارين وأصحاب الوحدات السكنية التى تم ازالتها .

ناقش المحافظ كافة المعوقات والمشكلات التى تعترض التنفيذ والحلول والمقترحات اللازمة لحلها وأكد أن الهدف الأساسى من عقد هذا المؤتمر هو ايجاد حل حاسم وجديد لتلك المشكلة مشيرا الى أنه سوف يكون الحل بشكل مرحلى علمى ومدروس من خلال لجنة عليا هندسية استشارية متخصصة وآلية وبرنامج زمنى محدد مؤكدا على أنه لن يضار أحدا من السكان أيا كان وأضاف أنه يسغى جاهدا بكل ما لديه من امكانيات لاستعادة وبناء جسور الثقة فيما بين المواطنيين والأجهزة التنفيذية.