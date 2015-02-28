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"جنح الهرم" تحبس 3 من الإخوان وتغرمهم 22 ألف جنيه

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"جنح الهرم" تحبس 3 من الإخوان وتغرمهم 22 ألف جنيه "جنح الهرم" تحبس 3 من الإخوان وتغرمهم 22 ألف جنيه
عاقبت محكمة جنح الهرم اليوم، برئاسة المستشار عاطف عبد الله "أحمد.خ"، و"عبد الله.خ" بالحبس سنة وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه، كما قضت بحبس "ياسر.س" 3 أشهر وتغريمه 2000 جنيه، لاتهامهم بالتظاهر والتحريض على العنف وحيازة مواد مشتعلة فى القضية رقم 40222 سنة 2014.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ضبطت المتهمين أثناء خروجهم فى مظاهرة بمنطقة هضبة الأهرام التابعة لدائرة قسم الهرم، وبحوزتهم زجاجات مولوتوف.
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