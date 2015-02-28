ضبط 10 فتيات يحرضن على الفسق داخل "كبارية وديسكو" فندق النبيلة

ضبط رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء مصطفى سلامة مدير الإدارة، 60 قضية آداب ومخالفات عامة أمس الجمعة فى حملة مكبرة شنوها على المنشآت السياحة والملاهى الليلية أبرزها فندق النبيلة الذى يضم "كبارية وديسكو" مؤجرين لآخرين من إدارة الفندق.

ترأس الحملة -تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة- والعقيد أحمد كشك رئيس مباحث الآداب بشرطة السياحة وبرفقته كل من المقدم وليد بدر والمقدم أيمن حسن والرائد هيثم صقر والرائد أحمد نجم والرائد محمد الجوهرى والرائد محمد الفولى رجال مباحث الآداب بشرطة السياحة.

داهمت الحملة فندق النبيلة بالمهندسين وضبطت 10 ساقطات داخل "كبارية وديسكو" الفندق أثناء تراقصهن وإثارتهن للغرائز والشهوات باستخدام أجزاء من أجسادهن مع تحريض رواد المنشأة على الفسق وتحرر لهن المحضر رقم 44 ح إدارة البحث الجنائى لسنة 2015.

كما ضبطت القوه 4 فتيات داخل مطعم بالجيزة لذات الاتهامات وتحرر لهن المحضر رقم 43 ح إدارة البحث الجنائى لسنة 2015.

وحررت الحملة مخالفات تقديم "خمور وشيشة" بدون ترخيص وضبطت منشآت فض أصحابها أختام غلقها وحررت المحاضر لمنشآت سياحية لم تعلن عن أسعار وإخطار بوجود فقرات فنية وعدم وجود رخصة مديرين للمنشآت وعدم حمل شهادات صحية للعاملين.