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القضاء الإدارى يرفض 7 طعون بوقف الانتخابات فى دوائر القليوبية

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القضاء الإدارى يرفض 7 طعون بوقف الانتخابات فى دوائر القليوبية القضاء الإدارى يرفض 7 طعون بوقف الانتخابات فى دوائر القليوبية
قضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية برفض 7 طعون بوقف الانتخابات البرلمانية فى دوائر المحافظة وقبول 3 طعون من جملة 10 تقدم بها المستبعدين من الكشوف الانتخابية بقرار من اللجنة العليا للانتخابات فى المحافظة.

رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المرشحين المستبعدين بسبب مشاكل التجنيد ونتائج الكشف الطبى وإيجابية عينات تناول المواد المخدرة وقبلت الطعون الخاصة بتصحيح اسم أحد المرشحين واعتماد شهادة محو الأمية، كمستند على تعلم العضو بديلا عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى.
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