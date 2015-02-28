ضبط 4 عاطلين ينقبون عن الآثار ببسيون

ضبط رجال مباحث مركز شرطة بسيون 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا مكونا تخصص فى التنقيب عن الآثار وأحالوهم إلى جهة التحقيق.

كانت معلومات وردت للرائد محمد الكردى، رئيس مباحث بسيون تفيد بأن كلا من فتحى.ف.ع عاطل، عرفة.ع.ع، حمدى.م.ع، محسن.ع.ر.ص كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى التنقيب عن الآثار.

بعرض المعلومات على اللواء عبداللطيف الحناوى، مدير المباحث الجنائية، تشكل فريق بحث قاده العميد بهاء البطراوى، رئيس مباحث المديرية، وضم كلا من العقيد سيد عبد العزيز، رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد رائد عليمى الضابط بفرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون، والرائد محمد الكردى، رئيس مباحث مركز بسيون ومعاونة الملازم أول أحمد إبراهيم معاون.

عقب تقنين الإجراءات داهم فريق البحث المتهمين وضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى وبحوزتهم أسلحة نارية، وباعترافهم تحرر لهم المحضر 3658 جنايات مركز بسيون لسنة 2015، وباشرت معهم النيابة العامة التحقيقات.