5 فوائد صحية لـ"اللوز".. أهمها مقاومة السرطان وتقوية العظام والأعصاب

"اللوز" من المكسرات الهامة نظرًا لتميزه بالكثير من الفوائد الصحية، والتى تنعكس على جسم الإنسان بالنفع بوجه عام.

وقال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية: "اللوز أحد أنواع المسكرات الغنية بالفيتامينات مثل E، وB، كما يعتبر من الأغذية الغنية بالأوميجا 3 ومضادات الأكسدة، لذلك يعد اللوز من الأغذية المفيدة لصحة الإنسان".

فوائد اللوز الصحية

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>وأضاف د. عوض، أن هناك فوائد صحية عديدة لتناول الأشخاص اللوز أهمها:>1) يساعد على تقليل الإصابة بالسرطان نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة التى تساهم فى بط نمو خلايا السرطان>2) يعمل على تقوية الأعصاب.>3) يساهم فى تقليل الإصابة بشيخوخة المخ، والذى يطلق عليها مرض "ألزهايمر"، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الأوميجا 3.>4) يساهم فى تقوية العظام نظرًا لأنه من الأغذية الغنية بالفسفور المفيد لتقوية العظام.>5)مفيد تناوله لمنح البشرة نظارة طبيعة، كما يساهم فى ترطيب الجلد نظرا لاحتوائه على فيتامين E، كذلك كما يعتبر الزيت الذى يحتوى عليه اللوز من أفضل أنواع الزيوت الصحية والمفيدة للشعر والجلد والبشرة.