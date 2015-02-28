وزارة الصحة: توفير 126 صنفا دوائيا ناقصا بالأسواق خلال شهر فبراير

أعلنت إدارة الدعم ونواقص الأدوية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأدوية المتوفرة لشهر فبراير، والتى كانت تندرج تحت قائمة النواقص فى الشهور السابقة، لتصل إلى 126 صنفا دوائيا، منها سيناكتين ديبو أمبول محفز لإفراز الكوتيزون، ايبيفاسى 5000 أمبول، وكوريومون 5000 أمبول لتحفيز التبويض لدى السيدات، وسينتوسينون محفز للولادة، هيبوتيرز جيل لالتهابات العين وزانتاك أمبول لعلاج اضطرابات المعدة ومضاد للقىء والفيسكو 80 مجم للأمراض الصدرية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، فى بيان له اليوم، أن الوزارة تولى أهمية قصوى للتأكد من وجود المخزون الكافى من أدوية الطوارئ، وعدم وجود أى نقص بجميع مستشفيات الجمهورية، موضحًا أن عدد أدوية الطوارئ يبلغ 100 صنف دوائى، تشمل أدوية القلب والكبد والسرطان والأنسولين والمحاليل والألبيومين والهيبارين، بالإضافة إلى أدوية النزيف وعمليات القلب المفتوح .

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه يتم متابعة هذه الأدوية الحساسة بمنتهى الدقة والتواصل مع الشركات المنتجة والموزعة لها للحيلولة دون حدوث أى عجز فى الأدوية الإستراتيجية.