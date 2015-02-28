بلاغ يطالب بإدراج قنوات الإخوان بالخارج ضمن الكيانات الإرهابية

تلقى النائب العام المستشار هشام بركات، بلاغًا من المحامى عبد الحميد سعد، طالب فيه بإدراج القنوات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وشخصيات إعلامية، ورجال دين، ضمن قوائم الشخصيات التابعة لكيانات إرهابية.

ذكر البلاغ رقم 3734 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أن الإعلاميين الذين يطالب بإدراجهم 9 من بينهم أحمد منصور، ومعتز مطر وأسامة جاويش، ومحمد ناصر، وتم تقديم مادة فليمية لإثبات بث القنوات التابعة للإخوان التى يعمل بها المذكورون مواد إعلامية تحرض على العنف فى مصر.

كما تضمن البلاغ طلبًا بإدراج عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر، على رأسهم المستشار وليد شرابى، وآخرون ممن يظهرون فى قنوات الشرق، ومكملين، ومصر الآن، ومنتصر الزيات، وممدوح إسماعيل، وعمرو عبد الهادى.

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