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"آسف ياريس" تحتفل بأول عيد ميلاد لسوزان مبارك وسط عائلتها منذ 4 أعوام

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"آسف ياريس" تحتفل بأول عيد ميلاد لسوزان مبارك وسط عائلتها منذ 4 أعوام "آسف ياريس" تحتفل بأول عيد ميلاد لسوزان مبارك وسط عائلتها منذ 4 أعوام
احتفلت الصفحة الرسمية لحملة "أنا آسف ياريس" على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بعيد ميلاد سوزان مبارك، والذى اعتبرته الصفحة احتفالا خاصا بعد براءة زوجها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وأبنائها جمال وعلاء مبارك.

وكتبت الصفحة: "كل عام والسيدة الأولى سوزان مبارك بخير بمناسبة عيد ميلادها والذى يعتبر أول عيد ميلاد لها بين أولادها وجميع أفراد أسرتها منذ 4 أعوام متمنين من الله دوام الصحة والعافية لها وللرئيس مبارك وأن يجمع الله دائماً شمل الأسرة على خير".

وتوجهت الصفحة برسالة لسوزان مبارك قائلة: "لا تحزنى أيتها السيدة الفاضلة إن تناسى "بعض" الشعب إنجازاتك وأفضالك أو اتهمك بما ليس هو فيكِ.. فالتاريخ خير شاهد وحاكم.. وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا!

واحتفلت الصفحة بسوزان مبارك بنشر صورة لها وسط مجموعة من الطالبات أثناء زيارتها لهم أيام حكم مبارك.


>فجر السعيد تهنئ سوزان مبارك بعيد ميلادها: حقق الله دعاءها وجمعها بأولادها
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