بيل وكوينتراو يعودان لقائمة ريال مدريد أمام فياريال

(إفي): استدعى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد اليوم السبت البرتغالي فابيو كوينتراو والويلزي جاريث بيل لقائمة مباراة الفريق غدا الأحد أمام فياريال في الليجا، بينما يغيب عنها الكرواتي لوكا مودريتش الذي يشارك في المران مع زملائه حتى يتعافى تماما من الإصابة.

وسيخوض الملكي مباراة فياريال في ظل غياب سيرخيو راموس والألماني سامي خضيرا والكولومبي جيمس رودريجيز، فضلا عن مودريتش، الذي فضل المدرب الإيطالي استبعاده من هذا اللقاء حتى يستعيد لياقته البدنية بشكل تام قبل العودة إلى الملاعب.

وقام أنشيلوتي باستدعاء الظهير الأيسر كوينتراو عقب تعافيه من إصابته الأخيرة في موسم شهد العديد من الإصابات.

كما استدعى أنشيلوتي اللاعب الويلزي جاريث بيل الذي كان قد تعرض لصدمة قوية في الكاحل خلال مباراة فريقه أمام إلتشي خلال الجولة الماضية في الليجا.

وتضم قائمة الريال لمباراة فياريال لحراسة المرمى: إيكر كاسياس وكيلور نافاس وفرناندو باتشيكو

الدفاع: وداني كارباخال وألفارو أربيلوا ورافائيل فاران وبيبي وناتشو فرنانديز ومارسيلو وفابيو كوينتراو

خط الوسط: لوكاس سيلفا وآسيير إياراميندي وإسكو وجاريث بيل وخيسي رودريجيز

الهجوم: كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة و"تشيتشاريتو" هرنانديز.

وقرر أنشيلوتي عدم جمع لاعبيه عشية المباراة، لكنه سيقوم باستدعائهم صباح يوم المباراة الساعة 11:30 في استاد سانتياجو بيرنابيو.