أتليتكو يستعيد كوكي أمام سيفيليا

(إفي): أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد اليوم عقب مران فريقه بمدينة ماخاوندا الرياضية عودة لاعب الوسط كوكي ريسوريكسيون لقائمة الفريق استعدادا للقاء سيفيليا الاحد في اطار الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، موضحا انه قد يخوض المباراة على ملعب سانشيز بيزاخون منذ البداية.

وقال سيميوني في تصريحات عشية اللقاء "كوكي لاعب نحتاجه. انه مختلف ويدرك اللعب بشكل جيد للغاية ويمكن ان يلعب في عدة مراكز بالملعب، إننا نبحث إذا ما كان سيخوض اللقاء من بدايته وهو الأمر المرجح، أو ما إذا كنا سننتظر بعض الشيء".

وكانت عودة لاعب الوسط بعد ثلاثة أسابيع من الغياب للإصابة خلال الدربي أمام ريال مدريد، هي الأبرز في القائمة التي يغيب عنها ساؤول نيجويز، الذي يخضع في ليفركوزن لعلاج من إصابة في الكلى، وجيرمو سيكيرا، الذي يعاني من آلام في عضلة الفخذ اليمنى، منذ مواجهة دوري الأبطال في ألمانيا، وخوسيه ماريا خيمنيز لإصابته بألم عضلي منذ تدريب الخميس.

ويضم تشكيل الفريق المحتمل للقاء الغد ميجل انخل مويا في حراسة المرمى وخوانفران توريس كظهير أيمن وجواو ميراندا ودييجو جودين في قلب الدفاع وجابي فرنانديز وتياجو ميندش أو ماريو سواريز في وسط الملعب وماريو ماندزوكيتش وانطوان جريزمان في الهجوم.

ويكمل القائمة لمباراة سيفيليا التي سيتوجها لها الفريق اليوم، الحارس يان أوبلاك ولاعب الوسط روبن جارسيا والمهاجمين فرناندو توريس وراؤول خيمينيز.