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الجيش السورى يسيطر على قريتين جنوب البلاد

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الجيش السورى يسيطر على قريتين جنوب البلاد الجيش السورى يسيطر على قريتين جنوب البلاد
قالت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم السبت إن قوات السورية سيطرت على قريتين فى جنوب البلاد فى إطار حملة بدأتها هذا الشهر ضد المتشددين الذين يمثلون واحدا من أكبر المخاطر على دمشق.

وتدعم جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية العملية الكبيرة التى حققت فى البداية مكاسب سريعة قبل أن تتباطأ وتيرتها.

وتمثل المكاسب التى تحققت يومى الجمعة والسبت دفعة جديدة لحملة الحكومة، وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الجيش سيطر على قريتين بينهما تل عنتر فى محافظة درعا قرب الحدود الأردنية.

والجنوب هو آخر معقل مهم للمعارضة -التى لا تتبنى الفكر الجهادى- للرئيس بشار الأسد الذى عزز قبضته على معظم غرب سوريا بعد مضى أربعة أعوام على الحرب الأهلية السورية.

وتنشط جبهة النصرة ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا أيضا فى الجنوب واشتبكت مع المقاتلين الذين يدعمهم الغرب.

ويسيطر جهاديو تنظيم "داعش" المنافس على معظم شمال وشرق البلاد، وتهدف العملية إلى حماية العاصمة دمشق التى تقع على مقربة من الشمال. وحقق المقاتلون مكاسب كبيرة فى الجنوب فى الشهور الأخيرة وسيطروا على عدد من القواعد العسكرية.

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مصر 365

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