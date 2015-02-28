سفير السعودية لدى اليمن يؤكد دعم المملكة للرئيس هادى

كثف الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى من نشاطه السياسى والدبلوماسى كرئيس للدولة فى مدينة عدن الجنوبية للأسبوع الثانى على التوالى منذ فراره من الإقامة الجبرية بمقر إقامته فى صنعاء التى فرضها عليه الحوثيون الذين يهيمنون على النصف الشمالى من البلاد.

وعقد هادى يوم السبت اجتماعا مع السفير السعودى فى اليمن محمد سعيد آل جابر الذى استأنف عمله يوم الخميس من عدن -وكذلك سفراء الامارات وقطر والكويت- فى اجتماع نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية فرع عدن الخارجة عن سيطرة الحوثيين.

وكان الحوثيون سيطروا على مختلف وسائل الاعلام الرسمية ومنها المركز الرئيس لوكالة الأنباء فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وهذا أول لقاء لهادى مع سفير دولة عربية وأجنبية منذ انتقاله لعدن، وأشاد هادى بدعم المملكة العربية السعودية لليمن، من جانبه جدد السفير السعودى دعم المملكة للرئيس هادى باعتباره يمثل الشرعية الدستورية ووقوف السعودية الدائم إلى جانب الشعب اليمنى مؤكدا على "ضرورة استكمال التسوية السياسية فى اليمن الشقيق فى إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية."

وأكد السفير السعودى أن السفارة السعودية تعمل حاليا بكل أقسامها من العاصمة الاقتصادية والتجارية بعدن.