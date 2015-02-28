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السعودية تنفى اختطاف أحد دبلوماسيها فى عدن على يد الحوثيين

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السعودية تنفى اختطاف أحد دبلوماسيها فى عدن على يد الحوثيين السعودية تنفى اختطاف أحد دبلوماسيها فى عدن على يد الحوثيين
نفى مصدر دبلوماسى سعودى رفيع المستوى قيام جماعة الحوثيين ،فى عدن ، باختطاف القائم بأعمال نائب قنصل المملكة فى عدن سعيد الشهرى، مؤكدا أن هذه الاشعات لثنى الرياض عن الانتقال مع حكومة اليمن الشرعية اليمنية الممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادى.

وحذر السفير أسامة نقلى، رئيس الدائرة الإعلامية فى وزارة الخارجية ، فى بيان له اليوم السبت" من إشاعات الحوثيين التى تروج لاختطاف دبلوماسيين فى عدن، بهدف ثنى السفارات من الانتقال مع حكومة اليمن الشرعية.

كان موقع يمنى قد اعلن أن دبلوماسيًّا سعوديًّا اختفى فى عدن عقب لقاء السفير السعودى بالرئيس هادى، وقال موقع "يمن برس" "إن المعلومات الأولية تفيد بأن مسئولين فى السفارة السعودية والقنصلية فى عدن أكدوا انقطاع الاتصال بالقائم بأعمال نائب القنصل فى مدينة عدن ويدعى سعيد الشهرى، منذ ليلة الجمعة.

وأضاف الموقع أن الرئيس هادى التقى اليوم السبت بالسفير السعودى فى قصر الرئاسة فى عدن، وكانت أربع دول خليجية، منها السعودية، قد أعلنت نقل أعمال سفاراتها من صنعاء إلى مدينة عدن دعمًا لشرعية الرئيس هادى بعد انتقال الاخير الى المدينة وسيطرة الحوثيين الكاملة على العاصمة صنعاء .

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