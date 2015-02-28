سامسونج تطلق جلاكسى s6 فى تصميمين مختلفين فى الشكل

تعتزم شركة سامسونج الكورية طرح هاتف جالكسى S6 الذكى الجديد بسعر منافس فى الاسواق، بهدف دعم وترسيخ استحواذها على الأسواق فى الشرق الأوسط على وجه الخصوص والعالم.

وتخاطب سامسونج المستخدمين بنحو ٣٥ جهاز تناسب كافة الشرائح ما جعلها تتربع على عرش مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم.

ولا تتعدى مبيعات الأجهزة التى يصل سعرها ما بين ٦ إلى ٧ آلاف جنيه لنحو ٢٠٠ ألف جهاز فى السوق المصرى وفقا لمصادر فى شركات المحمول.

ويطرح الهاتف فى تصميمين مختلفين فى الشكل فقط، أحدهما هاتف عملى والآخر رياضى يعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول ويعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 602A بسرعة 4 جيجاهرتز.

وتستهدف سامسونج اطلاق الهاتف بسعر منافس، وإتاحة هذه الأجهزة لأكبر عدد ممكن من المستخدميين وفى أكبر عدد من المتاجر فى المناطق التى تستهدفها الشركة، حيث أن الهاتف سيتراوح سعرة من 720 إلى 790 دولار أمريكى.

وبهذه المواصفات سوف تضع سامسونغ بعض المنافسيين فى وضع محرج خاصة مع وجود هواتف ذكية للشركات المنافسة لا تتناسب مع أغلبية شرائح المجتمعات.

ويمتلك الهاتف شاشة بقياس 5.1 بوصة تعمل بدقة QHD، وكاميرا خلفية بدقة 20 ميجابكسل مع مثبت بصرى للصورة، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، ومُعالج ذو ثمانية أنوية.

وتزيح شركة سامسونج العالمية، عملاق صناعة المحمول الكورى، الستار عن هاتفها الجديد جلاكسى S6 خلال مؤتمر "GSM" ببرشلونة، الذى تبدأ فعالياته غدا الاحد بإسبانيا.

ويأتى الهاتف الجديد استكمالا لسلسلة S الشهيرة التى طرحتها سامسونج منذ سنوات، وبدأت العديد من التسريبات حول مواصفات الهاتف الجديد الذى أكد الخبراء والمراقبون لسوق الهاتف المحمول أنه سيحدث طفرة عالمية.

وتراهن "سامسونج" هذه المرة على عمر بطارية الجهاز، والتى ستحدث انقلابا بين المصنعين للهواتف الذكية والمحمولة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن الهاتف الذى سيتم إطلاقه الأحد، فإن سامسونج ابتكرت حلا ذكيا يقضى على أزمة نفاد شحن الهاتف المحمول، من خلال ابتكار عمر أطول للبطارية يستمر 96 ساعة دون انقطاع وقت التحدث، وإجراء المكالمات الهاتفية، حيث تم تزويد الهاتف ببطارية تعيد شحن نفسها تلقائيا مستخدمة خلايا الطاقة الشمسية التى زود بها الجهاز.

وتشير المعلومات الخاصة بالهاتف الى إمكانية شحنه عبر الطاقة الشمسية أو عبر الضوء الاصطناعى، وأن البطارية لا تحتاج إلى تدخل المستخدم لكى تبدأ عملية الشحن، مما يجعل الهاتف جاهزا للاستخدام بشكل مستمر دون الحاجة لشحنه عبر مصدر كهرباء تقليدى.

ويزود الهاتف الجديد بشاشة بدقة 3840×2160 بكسل ويعمل بنظام أندرويد 5.0 L، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 810، فضلا عن كاميرا 16 ميجابيكسل فائقة الوضوح وأخرى أمامية 5 ميجابيكسل، وسيتم طرحه فى الأسواق منتصف الأسبوع المقبل.