رئيس الغرفة العربية النمساوية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار

أكد المستشار نبيل الكزبرى، الرئيس العربى لغرفة التجارة العربية النمساوية، أن مصر ذات أهمية كبيرة للعالم العربى وأوروبا، خاصة فى المجال الاقتصادى، مشيراً إلى أن الإمكانيات فى مصر هائلة وسوقها واعد للغاية.

وقال "الكزبرى"، فى تصريحات صحفية، "إن هناك أمورا عاجلة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، وفى مقدمتها تعديل قوانين الاستثمار، موضحا أن مصر تعانى من معدلات عالية للبطالة، ولا يمكن مواجهة هذا الأمر بدون زيادة فى المشروعات والاستثمارات الجديدة".

وأوضح أن الاستثمارات الجديدة بحاجة إلى تمويل وتسهيلات حتى تنجح وتحقق التنمية المنشودة، مشدداً على أهمية شفافية التشريعات وقدرتها على زيادة الاستثمارات وليس تعطيلها، مدللاً على ذلك بالعديد من الدول التى حققت نهضة اقتصادية واسعة، حيث سبقتها ثورة تشريعية أطاحت بكل معوقات الاستثمار، مما شجع المستثمرين على العمل بقوة فى هذه الدول.

وأضاف "الكزبرى"، أن الاتفاق الذى وقعته الغرفة مع مجلس الأعمال المصرى النمساوى أمس، سيساهم دون شك فى دعم مناخ الاستثمار فى مصر، حيث تتمتع الغرفة بشبكة علاقات قوية مع العديد من منظمات الأعمال والاستثمار فى النمسا وأوروبا، موضحاً أن الغرفة العربية تقدر مصر ودورها الاقتصادى فى العالم العربى، ولا يمكن أن تتأخر عن تقديم أى دعم ومساندة من أجل تنشيط الاستثمار والتجارة بين مصر ودول أوروبا المختلفة.

ونوه بأن مصر من الأسواق المستقرة، والتى نجحت فى التغلب على التوترات السياسية السابقة، وأصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبى، وهى من أفضل الأسواق العربية حاليا بينما تعانى دول أخرى من الصراعات الداخلية وتصاعد أعمال الإرهاب.