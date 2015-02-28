أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

رئيس الغرفة العربية النمساوية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار

Google+ Print
رئيس الغرفة العربية النمساوية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار رئيس الغرفة العربية النمساوية: مصر سوق واعدة وجاذبة للاستثمار
أكد المستشار نبيل الكزبرى، الرئيس العربى لغرفة التجارة العربية النمساوية، أن ذات أهمية كبيرة للعالم العربى وأوروبا، خاصة فى المجال الاقتصادى، مشيراً إلى أن الإمكانيات فى مصر هائلة وسوقها واعد للغاية.

وقال "الكزبرى"، فى تصريحات صحفية، "إن هناك أمورا عاجلة لتحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر، وفى مقدمتها تعديل قوانين الاستثمار، موضحا أن مصر تعانى من معدلات عالية للبطالة، ولا يمكن مواجهة هذا الأمر بدون زيادة فى المشروعات والاستثمارات الجديدة".

وأوضح أن الاستثمارات الجديدة بحاجة إلى تمويل وتسهيلات حتى تنجح وتحقق التنمية المنشودة، مشدداً على أهمية شفافية التشريعات وقدرتها على زيادة الاستثمارات وليس تعطيلها، مدللاً على ذلك بالعديد من الدول التى حققت نهضة اقتصادية واسعة، حيث سبقتها ثورة تشريعية أطاحت بكل معوقات الاستثمار، مما شجع المستثمرين على العمل بقوة فى هذه الدول.

وأضاف "الكزبرى"، أن الاتفاق الذى وقعته الغرفة مع مجلس الأعمال المصرى النمساوى أمس، سيساهم دون شك فى دعم مناخ الاستثمار فى مصر، حيث تتمتع الغرفة بشبكة علاقات قوية مع العديد من منظمات الأعمال والاستثمار فى النمسا وأوروبا، موضحاً أن الغرفة العربية تقدر مصر ودورها الاقتصادى فى العالم العربى، ولا يمكن أن تتأخر عن تقديم أى دعم ومساندة من أجل تنشيط الاستثمار والتجارة بين مصر ودول أوروبا المختلفة.

ونوه بأن مصر من الأسواق المستقرة، والتى نجحت فى التغلب على التوترات السياسية السابقة، وأصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبى، وهى من أفضل الأسواق العربية حاليا بينما تعانى دول أخرى من الصراعات الداخلية وتصاعد أعمال الإرهاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق