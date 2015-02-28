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بالصور: زيارة إلى كهوف الجليد بــ"آيسلندة"

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بالصور: زيارة إلى كهوف الجليد بــ"آيسلندة" بالصور: زيارة إلى كهوف الجليد بــ"آيسلندة"

السبت 28-02-2015 17:49

استطاع المصوّر اينار رونار سيجوردسون أن يلتقط مجموعة من الصور المذهلة لشلال منسدل في داخل كهف متجمّد، على الجانب الجنوبي من الجبل الجليدي "فاتناجوكول" بــ"آيسلندة". على الرغم من وفرة الجليد، إلا أن الطقس كان أكثر دفئاً في دواخل هذا الكهف مقارنةً بخارجه، حيث تراوح درجات الحرارة ما بين -5 درجات مئوية و5 درجات مئوية.
في هذا العام، أصبح أحد الكهوف أرق بعشرة أمتار بعد أن خسر بعض جدرانه الخارجية الجليدية.
يمكن الوصول إلى بعض الكهوف في المنطقة عبر طريق قصير متفرّع من الطريق الرئيس، في حين أن الوصول إلى أخرى يحتاج قيادة سيارات رباعية الدفع لاجتياز الثلج المكدّس. كما تتطلّب زيارة بعض الكهوف الجليدية مهارات تسلّق الجبال للوصول إليها.
يبدو الجليد أزرق اللون، بشكل يتناقض تماماً مع انعكاس الشمس ذي اللون الذهبي الجميل على جدار الكهف الجليدي. ومع تنقّل موجات الضوء في الجليد، يُمتصّ الضوء الأحمر أكثر من الأزرق، ما يمنح الجليد السميك في هذه الصور لوناً أزرق!

http://www.christellebedrossian.com/

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