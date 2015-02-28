209 مرشحين بانتخابات البرلمان فى أسيوط بعد ضم خمسة مرشحين بأحكام إدارية

قال المستشار جمال عبد الرحمن، رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية لمحافظتى أسيوط والوادى الجديد، إنه بعد صدور عدة أحكام من القضاء الإدارى ارتفع عدد المرشحين من 204 إلى 209 مرشحين على مستوى محافظة أسيوط على المقاعد الفردية، مشيرًا إلى أنه تم إدراج خمسة مرشحين فى كشوف المرشحين بعد أن صدر لهم أحكام إدارية بضمهم من إجمالى 15 مستبعدًا وهم جمال عبد الرحيم على سليمان مركز ساحل سليم، وهشام أنور سليمان مركز أبو تيج، وعبد الناصر أمام عبد الناصر محروس مركز القوصية، ومصطفى أحمد قرشى وعبد الفتاح عبد الرحمن محمد مهران عن دائرة مركز ديروط.

وأضاف المستشار جمال أن عدد المستبعدين من الانتخابات البرلمانية بعد الطعون بلغ 10 مرشحين حيث تم استبعادهم لأسباب مختلفة منها عدم اكتمال أوراقهم أو بسبب الخدمة العسكرية أو المؤهل أو الكشف الطبى، وهم عبد الحافظ محمود عبد الحافظ ومحمد رضا عبد الرحمن أحمد عن دائرة مركز منفلوط وجمال على جابر عطية ومحمد صلاح الدين محمد مصطفى عن دائرة مركز أبو تيج، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن مهران دائرة مركز البدارى وسيد حسن ثابت محمد دائرة مركز أسيوط، وسامح إبراهيم همام فرغلى دائرة مركز صدفا، والحسن محمود محمد يوسف ومصطفى أنور عبد العال وعاطف محمد كامل عن دائرة مركز القوصية.