"الشباب والرياضة" بالوادى الجديد تنظم قوافل دينية وتعليمية بمركز الداخلة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، عددًا من القوافل التعليمية والدينية بمركز الداخلة، والتى تستمر حتى أول شهر مارس القادم، وكانت قد وصلت هذه القافلة فى أول عمل لها من خلال تنفيذ فعاليات على ثلاث مجموعات اثنتان منها يكون للطلاب فى المركز الاستكشافى للعلوم ونقابة المعلمين والمجموعة الثالثة مع الموجهين ومديرى المراحل ورؤساء الأقسام بالقاعة الصينية بمدرسة السلام الابتدائية بموط.

وقال سلطان أحمد سلطان، مدير إدارة التعليم المدنى والبرلمان بمديرية الشباب والرياضة، إن الشباب والرياضة هى المنظمة لهذه القوافل بالتنسيق مع التربية والتعليم، تحت رعاية اللواء محمود عشماوى، محافظ الإقليم، مؤكدا أنه سيتم أيضًا تنفيذ ندوات دينية فى مساجد المحافظة، والتى تستمر ويستمر العمل حتى الثالثة عصرا ومناقشة التلاميذ فى محاور تطوير المناهج للعام القادم والرد على استفساراتهم والإجابة عن أسئلتهم.