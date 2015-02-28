أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وفد لعدد من العاملين بالبنوك يزور مشروع قناة السويس الجديدة

Google+ Print
وفد لعدد من العاملين بالبنوك يزور مشروع قناة السويس الجديدة وفد لعدد من العاملين بالبنوك يزور مشروع قناة السويس الجديدة
زار وفد يضم عددًا من العاملين بالبنوك بالتعاون مع البنك المركزى اليوم السبت، مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال محمد شفيق رئيس وفد بنك الإسكندرية - خلال الزيارة - "إن عظمة مشروع القناة الجديدة ليست فى التنفيذ، ولكن فى القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء الحفر باعتباره أول المشروعات القومية فى عهده"، ووصف المشروع بأنه يفوق الخيال، موجها التحية للعاملين بالمشروع الذين لم يبخلوا بالعطاء والجهد فى جميع الظروف المناخية والأحوال الجوية.

من جهته، قال خالد معوض محمود مسئول فى بنك البركة، إن رؤية أعمال الحفر وتصميم العمال على إنجاز المشروع فى موعده المحدد يدعو إلى الفخر، وأضاف " لم أتوقع هذا المجهود الجبار، ولكن رؤية الكراكات واللوادر فى وقت واحد أمر يدعو إلى الثقة بأن المشروع سيتم فى وقته"، موجها التحية للعاملين بالمشروع، معربا عن سعادته لما تم إنجازه فى مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وكان الوفد قد استمع إلى شرح مفصل عن مشروع القناة وما تم إنجازه وآخر ما وصلت إليه أعمال الحفر والتكريك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365