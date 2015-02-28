وفد لعدد من العاملين بالبنوك يزور مشروع قناة السويس الجديدة

زار وفد يضم عددًا من العاملين بالبنوك بالتعاون مع البنك المركزى اليوم السبت، مشروع قناة السويس الجديدة.

وقال محمد شفيق رئيس وفد بنك الإسكندرية - خلال الزيارة - "إن عظمة مشروع القناة الجديدة ليست فى التنفيذ، ولكن فى القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى ببدء الحفر باعتباره أول المشروعات القومية فى عهده"، ووصف المشروع بأنه يفوق الخيال، موجها التحية للعاملين بالمشروع الذين لم يبخلوا بالعطاء والجهد فى جميع الظروف المناخية والأحوال الجوية.

من جهته، قال خالد معوض محمود مسئول فى بنك البركة، إن رؤية أعمال الحفر وتصميم العمال على إنجاز المشروع فى موعده المحدد يدعو إلى الفخر، وأضاف " لم أتوقع هذا المجهود الجبار، ولكن رؤية الكراكات واللوادر فى وقت واحد أمر يدعو إلى الثقة بأن المشروع سيتم فى وقته"، موجها التحية للعاملين بالمشروع، معربا عن سعادته لما تم إنجازه فى مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وكان الوفد قد استمع إلى شرح مفصل عن مشروع القناة وما تم إنجازه وآخر ما وصلت إليه أعمال الحفر والتكريك.