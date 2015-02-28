"فلافيسترانت" دواء جديد لعلاج أورام الثدى يجنب المريضة مضاعفات الكيماوى

يعتبر سرطان الثدى من أكثر الأورام شيوعا بين السيدات، وأنه يمكن علاج المرضى بالخط العلاجى الهرمونى الثانى، وتجنب العلاج الكيميائى لهؤلاء المرضى.

وأكدت الدكتورة إبتسام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بطب قصر العينى، أنه باستخدام عقار فلافيسترانت Fulvestrant يمثل جيلا جديدا من العلاج الهرمونى، حيث تتجنب المريضة العلاج الكيميائى بما له من مضاعفات وآثار جانبية مثل سقوط الشعر ويكون العلاج الجديد عبارة عن حقن بالعضل.

وقالت إن الدراسات أثبتت أن هناك زيادة فى نسبة شفاء المرضى بهذا العقار مقارنة بالأساليب التقليدية الأخرى، وإمكانية أن تمارس المريضة حياتها بصورة طبيعية، كما كانت قبل إصابتها بالمرض، موضحة أن تخفيض العلاج الموجة فى أورام الثدى بالاتفاق مع وزارة الصحة بنسبة 60 %، مما يجعل هذه الأدوية فى متناول أكبر عدد من المرضى وهذه الأدوية هى هيرسبتن ومابثيرا.

وأوضحت أن نسبة كبيرة منهن يصبن بثانويات العظام فى مرحلة من مراحل المرض ناتجة عن الثدى مشيرة أن هناك عقار جديد فى هذا المجال وهو عقار دينيسوماب والذى يؤدى إلى علاج ثانويات العظام بكفاءة عالية، مع تجنب الآثار الجانبية على الكلى وارتفاع نسبة الكالسيوم بالدم مقارنة بالأدوية التقليدية المستخدمة فى هذا المجال.

كما أن طريقة إعطائه بسيطة للغاية وهو عبارة عن حقنة تحت الجلد مرة كل أربع أسابيع، وقد أبدت الشركة المنتجة استعدادا لتخفيض ثمن العقار فى مصر، نظرا لظروف المرحلة الاقتصادية، وحتى يكون فى متناول أكبر عدد من المرضى حتى تعم الفائدة من هذه الأدوية الحديثة.

وقالت، إنه يجب التنويه باستمرار على أهمية الاكتشاف المبكر فى تحسين نسبة الشفاء التام إلى ما يقرب من 95 % فى مثل هذه الحالات/ ويتطلب هذا التعاون ما بين كافة أطياف المجتمع من الأطباء والإعلام ووزارة الصحة ونجوم المجتمع فى نشر برامج التوعية فى الإعلام بصورة دورية حتى يتسنى للسيدات فى الأماكن النائية والبعيدة مشاهدتها فى التليفزيون، وبالتالى تثقفيهن بأهمية الفحص المبكر وأنة يجرى مجانا فى المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.