أطعمة مفيدة لتقليل حدوث حرقان المعدة

حرقان المعدة

أطعمة مفيدة لتقليل حرقة المعدة

حرقان المعدة من الأعراض المعوية المزعجة، وبالطبع فأغلب الأسباب التى تزيد من أعراض حرقان المعدة ترتبط بالنظام الغذائى.>قال الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، أن حرقة المعدة أحد الأعراض المرضية التى تسبب إصابة بعض الأشخاص بالشعور بالضيق، لذلك ففى حالة تكرار أعراضها يجب استشارة الطبيب لاكتشاف السبب.>ويستكمل د. أحمد، أن نوعية الطعام الذى يتناوله الأشخاص له علاقة وطيدة فى الإصابة بحرقة المعدة، مثل المسبكات والبصل والثوم والتوابل وغيرها من الأغذية، التى تساهم فى زيادة الشعور بها، ذلك غير أن هناك بعض الأطعمة التى تفيد فى تقليل حدوثها، نظرًا لتميزها بالقدرة على امتصاص الأحماض والدهون، وأهمها:

1) الخضراوات الطازجة مثل:

> الفاصوليا الخضراء، والخس، البروكلى، جميع أنواع الخضراوات الورقية، والتى تستخدم فى إعداد طبق السلطة، ومنه الكرفس والبقدونس.

2)مشروبات الأعشاب الطبيعية، مثل الزنجبيل والشاى الأخضر.

3)الشوفان، نظرًا لأنه من الحبوب التى تساهم فى امتصاص الأحماض والدهون التى تسبب حرقة المعدة.

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