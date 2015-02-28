الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام الى غائم جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الغد الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 - 30 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

حالة البحر .. خفيف الى متوسط .. بإرتفاع الموج من قدم الى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة اقدام بالعمق.

يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة التاسعة و 40 دقيقة صباحا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الخامسة و 22 مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 25 15 85 20 .

> دبي 24 17 85 25 .

> الشارقة 25 12 90 25.

> عجمان 24 15 85 25.

> أم القيوين 24 13 85 30 .

> رأس الخيمة 25 11 90 30 .

> الفجيرة 24 17 70 25.

> العين 26 13 80 15 .

> ليوا 25 13 85 20 .

> الرويس 24 16 80 30 .

> السلع 24 16 80 30.

> دلما 23 18 75 35 .

> طنب الصغرى 21 18 80 40 .

> طنب الكبرى 21 18 80 40 .

> أبوموسى 22 19 85 35.