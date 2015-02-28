ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بقنا

تمكن ضباط مباحث قسم قنا من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات أثناء سيرهم بالشوارع بمدينة قنا.

تلقى اللواء حسن السوهاجي مدير أمن قنا، إخطارا بضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بقنا.

وكشفت التحريات قيام كلا من “مصطفى .ص . ى ” 20 سنة عاطل ومقيم بمنطقة الشئون السابق اتهامه فى قضية أحداث و”حسن . أ. م ” 19 سنة عاطل بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع خطف الحقائب الجلدية من السيدات باستخدام درجات بخارية.

وتم ضبطهما وأرشدا عن المسروقات واعترفا بإرتكاب 5 وقائع خطف حقائب بمختلف سوارع قنا من السيدات، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق .