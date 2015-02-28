الربيع يحُلّ ضيفاً على إطلالات النجمات

اقترب فصل الربيع بوروده وألوانه الزاهية، وبدا على النجمات أنهنّ تأثّرن بذلك، ورغبن في أن يستعجلنه، متوسّلات إطلالاتهن الرائعة التي اخترنها مؤخّراً، والتي زُيّنت أقمشتها بأجمل الورود. وقد غلب على هذه الإطلالات الطابع الرومانسيّ والأنثوي من حيث الأقمشة المُرهفة والألوان المميّزة.

ومن النجمات اللواتي تألّقن بتصاميم مع صيحة الورود عارضة الأزياء Isabeli Fontana، التي اختارت فستاناً من قماش الشيفون من مجموعة Ralph&Russo لـ Couture موسم ربيع وصيف 2015، وكذلك الممثلة Keira Knightley، التي اختارت فستاناً ذا تصميم ناعم من Valentino لاحتفال الأوسكار، وكذلك Emmy Rossum التي تألّقت بفستان من قماش التول، قماشُه مُزيّن بالورود الناعمة، وكذلك Poppy Delevingne، التي اختارت فستاناً مع طبعات الورود مستوحى من الستايل البوهيمي، كما لم تبتعد الممثلة Julianne Hough باختيارها عن سواها، إذ رغبت في فستان رومانسيّ رائع من تصميم Naeem Khan، فيما بدت المغنية الإنجليزية Rita Ora ذات إطلالة منعشة بفستان قصير من Dsquared2.

وصيحة الورود قديمة في الموضة، ويُعاد تجديدها كلّ موسم بطريقة مميّزة ومختلفة. وفي هذا الموسم، امتازت الموضة بالنعومة والأنوثة والروعة. فما رأيك بإطلالات النجمات اللواتي اعتمدنها، وأيّ فستان أعجبك أكثر؟

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