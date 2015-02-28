جدو جاهز للمشاركة في مباراة دوري أبطال إفريقيا

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن الثنائي محمد ناجي جدو ومحمد هاني باتوا جاهزين للمشاركة مع الفريق بمباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

وسيلعب الأهلي مباراته المقبلة أحد أيام 14،15،16 مارس مع الفائز من الجيش الرواندي وموباتا الموزمبيقي.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين "محمد ناجي جدو ومحمد هاني جاهزين طبيا للمشاركة في المباراة المقبلة بدوري أبطال إفريقيا".

وكان جدو قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة الأهلي والنجم الساحلي بالكونفدرالية في مايو الماضي ليغيب بعدها عن صفوف الفريق منذ ذلك الحين.

وعاد جدو ومحمد هاني للمشاركة في التدريبات الجماعية من جديد مؤخرا مع الفريق.