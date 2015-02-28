الأهلي يسابق الزمن من أجل لحاق السعيد وغالي بمباراة دوري الأبطال

أكد خالد محمود طبيب النادي الأهلي أن هناك تحسن ملحوظ في حالة عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي مشيرا إلى أنه سيتحدد مدة غيابه بعد إجراء أشعة.

وتعرض عبد الله السعيد وحسام غالي للإصابة في مباراة السوبر الإفريقي أمام وفاق سطيف الجزائري.

وقال خالد محمود للصحفيين "سنقطع الشك باليقين في تحديدة مدة غياب عبد الله السعيد بعد إجراء أشعة لكن هناك تحسن ملحوظ في حالته".

وأضاف "هو وحسام غالي نسابق الزمن من أجل أن يلحق الثنائي بضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا".

وسيلتقي الأهلي منتصف شهر مارس المقبل مع الفائز من الجيش الرواندي وموباتا الموزمبيقي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.