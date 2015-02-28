أموال صفقة محمد إبراهيم صداع في رأس إدارة الزمالك

يواجه مسؤولي النادي الزمالك أزمة مؤقتة بسبب القسط الأول من صفقة انتقال محمد إبراهيم لصفوف الفريق من ماريتيمو البرتغالي.

وتبلغ قيمة صفقة انتقال محمد إبراهيم 450 ألف يورو يدفعها اللاعب على دفعتين لكن سيتحملها الزمالك عنه ثم يخصمها من عقده.

وأبلغ اللاعب نادي الزمالك أنه لن يستطيع تحمل المبلغ في الوقت الحالي نظرا لكونه بعيدا عن الكرة منذ قرابة العام فكان لا يحصل على أي راتب سواء من ماريتيمو أو الزمالك.

وتعد أموال صفقة محمد إبراهيم صداعا في رأس مجلس إدارة الزمالك بسبب تزامنها مع أول مارس والذي يلتزم فيه النادي بدفع مستحقات اللاعبين.