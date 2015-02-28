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عبد الفضيل: سأنتظر الأهلي أولا قبل قرار الرحيل

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عبد الفضيل: سأنتظر الأهلي أولا قبل قرار الرحيل عبد الفضيل: سأنتظر الأهلي أولا قبل قرار الرحيل

أكد شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي أنه لديه عروض للانتقال إلى فرق بداية من الموسم المقبل إلا أنه سينتظر قرار ناديه بالتجديد معه من عدمه أولا.

وينتهي تعاقد شريف عبد الفضيل مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري مما يتيح له التوقيع لأي فريق حاليا للعب معه الموسم المقبل.

وقال عبد الفضيل لـFilGoal.com "لدي عروض وأنتظر عروضا أخرى لكنني لم أحسم قراري بعد".

وأضاف "سأنتظر أن يحسم الأهلي موقفه مني أولا، فإذا قرر الاستغناء عني بالتالي لن يكون أمامي سوى الرحيل".

وانتقل شريف عبد الفضيل لصفوف الأهلي عام 2009 قادما من الإسماعيلي بعد صراع قوي مع الزمالك لضم اللاعب.

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