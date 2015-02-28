شعبان يغيب عن الزمالك لفترة قد تصل لأسبوع

يعاني محمد شعبان لاعب وسط الزمالك من تجمع دموي في وجه القدم، يغيب بسببه عن التدريبات لفترة قد تصل إلى أسبوع.

وكان شعبان قد تعرض لكدمة في وجه القدم خلال مواجهة غزال السوداني الودية.

وشارك شعبان في الشوط الثاني من مباراة غزالة، وتعرض لكدمة أدت لتورم قدمه مما جعل الجهاز الطبي يحرص على إجراء آشعة للاعب.

وأثبتت الفحوصات أن شعبان يعاني من تجمع دموي في وجه القدم، وهو ما يستلزم حصوله على راحة من التدريبات لفترة تمتد من 5 أيام إلى أسبوع.

وفاز الزمالك بهدفين نظيفين في إطار استعدادات الأبيض لمواجهة الفائز من رايون سبور وبانثرز الكاميروني يوم 13 مارس المقبل باستاد الجونة.