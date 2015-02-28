مونتيلا: صلاح قادر على التطور، ولكن

أشاد المدير الفني لفيورنتينا بلاعبه المصري محمد صلاح قبل مواجهة إنتر ميلان، غدا الأحد في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وسجل صلاح هدفا في فوز فيورنتينا 2-0 يوم الخميس في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، والهدف هو الثالث للجناح المصري المعار من تشيلسي.

وقال مونتيلا في المؤتمر الصحفي: "صلاح يتدرب بشكل جيد فهو يمتلك إمكانات بدنية جيدة".

وتابع "هو لم يجرب لعب مباريات متتالية بهذا القرب، ولكن سنرى مدى قدرته على التعامل مع ذلك".

وأتم مونتيلا حديثه عن صلاح "هو قادر أيضا على التطور بشكل كبير من الناحية الخططية، ولكن ليس كل اللاعبين يحتاجون هذا".