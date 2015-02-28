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جوميز: صلاح يشبه جيرفينيو.. يمنح فيورنتينا حلولا جديدة

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جوميز: صلاح يشبه جيرفينيو.. يمنح فيورنتينا حلولا جديدة جوميز: صلاح يشبه جيرفينيو.. يمنح فيورنتينا حلولا جديدة

شبه الألماني ماريو جوميز مهاجم فيورنتينا زميله الجديد محمد صلاح بالإيفواري جيرفينيو مهاجم روما، مؤكدا متابعته له منذ كان لاعبا في بازل.

وسجل صلاح الهدف الثاني في فوز فيورنتينا الخميس على توتنام هوتسبرز 2-0 في إياب دور الـ32 من الدوري الأوروبي، معززا تقدم جوميز.

وقال جوميز في تصريحات لصحيفة "جازيتا ديللو سبورت": "صلاح لاعب عظيم، وأعرفه منذ كان لاعبا في بازل".

وتابع "خوان كوادرادو كان بطلا، ولكن مع رحيله كنا نحتاج لاعبا مثل صلاح".

وواصل جوميز ممتدحا زميله الجديد "سرعته تساعد أي فريق، فهو يشبه جيرفينيو لروما قليلا، فيورنتينا يحب الاستحواذ على الكرة ولكن صلاح يمنحنا حلولا خططية جديدة مثل سرعته في الهجمات المرتدة وهو ما شاهدناه أمام توتنام".

ويستعد فيورنتينا لمواجهة إنتر ميلان غدا الأحد في الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.

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