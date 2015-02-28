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محافظ الشرقية يزور مستشفى ديرب نحم ويشدد على توفير الخدمات اللائقة

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محافظ الشرقية يزور مستشفى ديرب نحم ويشدد على توفير الخدمات اللائقة محافظ الشرقية يزور مستشفى ديرب نحم ويشدد على توفير الخدمات اللائقة
قام الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، بزيارة مفاجئة لمستشفى ديرب نجم المركزى، لتفقد حالة المرضى والاستماع إلى مطالبهم وشكاوهم.

وأكد المحافظ، اهتمامه بقطاع الصحة، حتى يلقى المواطن كل الاهتمام داخل المستشفى الحكومى، وفور دخوله المستشفى تفقد دفاتر الحضور الانصراف للتأكد من تواجد الطاقم الطبى من أطباء وتمريض وعمال، مشددا عليهم بضرورة التواجد فى النوبجتيات الخاصة بهم، مؤكدا أنه لن يتهاون مع من يثبت تقصيره فى عمله .

وأضاف المحافظ، فى تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أنه سيتم تطوير الخدمات الطبية بالمستشفى من خلال توفير الأجهزة الحديثة فى الفترة المقبلة .

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