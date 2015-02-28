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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تهريب السيارات عبر الحدود بقنا

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ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تهريب السيارات عبر الحدود بقنا ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تهريب السيارات عبر الحدود بقنا

صورة أرشيفية

 

تمكنت إدارة مباحث المرور بقنا، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى تهريب السيارات عبر الحدود من دول أخرى و تغيير أرقام الشاسيهات والمواتير لإعادة بيعها مره أخرى.

تلقى اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، إشارة بضبط تشكيل عصابى تخصص فى تهريب السيارات.

وكشفت التحريات بورود معلومات بقيام كلا من “عبد الحليم .م ” سمكرى من فرشوط و “أنور. ا . س ” سائق و “أحمد . ع .ع ” و “أبوالحسن . ش” و” محمود .م ” سائق و “أبوبكر . م ” لتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى تهريب السيارات عبر الحدود.

وتم ضبطهم و بحوزتهم 6 سيارات و 7 مواتير سيارات و 4 دراجات بخارية و جهاز لتقطيع المعادن و 12 أسطوانة أكسجين، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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