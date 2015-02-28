مهندس يستغيث بمدير أمن القليوبية لضبط حارقى سيارته فى طوخ

أشعل أشخاص النار بسيارة ملاكى ملك مهندس زراعى بقرية كفر العمار التابعة لدائرة مركز طوخ بالقليوبية، ما أسفر عن تفحمها، بسبب خلافات سابقة بينهم ومالك السيارة.

ورغم تحرير مالك السيارة عصام الدين السيد عبد الفتاح محضرا بالواقعة حمل رقم 1129 إدارى لسنة 2015 وتوجيه اتهام لأشخاص بعينهم، إلا أن ضباط مباحث مركز طوخ لم يتمكنوا حتى الآن من ضبطهم وعليه استغاث المجنى عليه باللواء محمود يسرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية واللواء عرفة حمزة مدير الإدارة العامة للمباحث للقبض على المتهمين.