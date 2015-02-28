مدير أمن الإسكندرية يلتقى قيادات الأمن لتحديث خطط التأمين

عقد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية اجتماعاً موسعاً، ضم قيادات مديرية الأمن بجميع فروعها، لبحث تحديث خطة شاملة لتأمين الميادين والمنشآت الهامة والحيوية والشرطية من خلال عدة محاور جديدة، بجانب إيجاد عدة سبل جديدة للتعامل مع الخروج عن القانون، وسرعة نجدة المواطنين والانتقال الفورى والسريع لإغاثتهم.

ووجه الشرقاوى بتوطيد العلاقة مع الشعب الذى لفظ الإرهاب وأعطى ثقته الكاملة للشرطة لتحقيق الأمن والأمان قائلا:المواطن وضع ثقته بنا ابتدءا من ثورة 30 يونيو للتخلص من "جماعة الإخوان الإرهابية"، وسيرنا بتوفيق الله ومساعدة الشعب بخطى ثابتة للقضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن الطريق الذى نسير فيه أوشك على الانتهاء، ولم يتبق إلا خطوات بسيطة يجب علينا أن نخطوها بقوة صفا واحدا لمواجهة أية أعمال إرهابية، وأن مراقبة الميادين والشوارع تتم الآن من خلال تزويدها بالكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية.

كما وجه مدير الأمن شرطة المرافق برفع الإشغالات فى محيط المنشآت الهامة والحيوية والتنسيق مع إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة وقت اللزوم، وسحب الكثافات المرورية مع تأمين الأكمنة الحدودية مداخل ومخارج المدينة.

وحث مدير الأمن الأقوال الأمنية بدائرة كل قسم - المكونة من الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية - والمكلفة بمتابعة الحالة الأمنية بالمرور الدائم والمستمر فى أنحاء المدينة، والتعامل بكل حزم وحسم مع كافة أشكال الخروج على القانون، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين بجانب تواجد جميع المستويات الإشرافية والقيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة.