أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مدير أمن الإسكندرية يلتقى قيادات الأمن لتحديث خطط التأمين

Google+ Print
مدير أمن الإسكندرية يلتقى قيادات الأمن لتحديث خطط التأمين مدير أمن الإسكندرية يلتقى قيادات الأمن لتحديث خطط التأمين
عقد اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية اجتماعاً موسعاً، ضم قيادات مديرية الأمن بجميع فروعها، لبحث تحديث خطة شاملة لتأمين الميادين والمنشآت الهامة والحيوية والشرطية من خلال عدة محاور جديدة، بجانب إيجاد عدة سبل جديدة للتعامل مع الخروج عن القانون، وسرعة نجدة المواطنين والانتقال الفورى والسريع لإغاثتهم.

ووجه الشرقاوى بتوطيد العلاقة مع الشعب الذى لفظ الإرهاب وأعطى ثقته الكاملة للشرطة لتحقيق الأمن والأمان قائلا:المواطن وضع ثقته بنا ابتدءا من ثورة 30 يونيو للتخلص من "جماعة الإخوان الإرهابية"، وسيرنا بتوفيق الله ومساعدة الشعب بخطى ثابتة للقضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن الطريق الذى نسير فيه أوشك على الانتهاء، ولم يتبق إلا خطوات بسيطة يجب علينا أن نخطوها بقوة صفا واحدا لمواجهة أية أعمال إرهابية، وأن مراقبة الميادين والشوارع تتم الآن من خلال تزويدها بالكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية.

كما وجه مدير الأمن شرطة المرافق برفع الإشغالات فى محيط المنشآت الهامة والحيوية والتنسيق مع إدارة المرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة وقت اللزوم، وسحب الكثافات المرورية مع تأمين الأكمنة الحدودية مداخل ومخارج المدينة.

وحث مدير الأمن الأقوال الأمنية بدائرة كل قسم - المكونة من الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية - والمكلفة بمتابعة الحالة الأمنية بالمرور الدائم والمستمر فى أنحاء المدينة، والتعامل بكل حزم وحسم مع كافة أشكال الخروج على القانون، لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين بجانب تواجد جميع المستويات الإشرافية والقيادية ميدانياً لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية بكل دقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365