لن تصدّقي... 4 مستحضرات تساعد الأمّ على شدّ وجهها!

هل نإليك خطوات بسيطة لاستعادة شبابك:ظرت مؤخّراً إلى المرآة، ولم يعجبك ما رأيت؟ هل تبدو عيناك فضفاضتين بعض الشيء، وذقنك مترهّلاً قليلاً؟ لا تخافي، إنّها آثار التعب، التي بدأت تتّضح على بشرتك.لكن، تطوّرت مستحضرات التجميل وكريمات العناية بالبشرة، إلى درجة أنّه لا يمكنك أن تصدّقي أنّه بإمكانك شدّ الوجه ورفعه في المنزل.

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-استفيدي من فترة الليل لتغذية البشرة:

يساعد كريم الليل على إعادة نحت البشرة وتحديدها وبناء بنيتها الداعمة لرفع وتعزيز تماسك المناطق المترهّلة في الوجه، ما يمنح بشرتك إشراقاً فوريّاً. ومع الاستخدام الليلي فإن عظمتي الخدّين والفكّين تصبحان مرفوعتين بشكل واضح، ما يمنح الوجه مظهراً منحوتاً ومحدّداً. ننصحك بـ " روبير وير سكولتينغ نايت كريم" Repairwear Sculpting Night Cream من كلينيك Clinique إذ تساعد تركيبته على تعزيز تماسك خطّي الفكّين وتخفيف مظهر الخطوط الرفيعة والتجاعيد إلى الحدّ الأدنى، بما فيها خطوط الرقبة. ومع الاستمرار في استخدامه ليلاً، تتحسّن بنية البشرة.

-احمي بشرتك من العوامل الطبيعيّة:

يتجمّع الضرر على البشرة، بسبب التعرّض للأشعة فوق البنفسجيّة UV والتلوّث. وفي الليل، تسبّب التراكمات ردوداً خلويّة طبيعيّة، تزيد من التصبّغ وتؤدّي إلى تشكّل البقع الداكنة. ننصحك باستخدام كريم EE الذي يؤمّن لك الحماية اليوميّة. " انلايتن ايفن ايفكت سكينتون كورريكتر س ب ف 30 " Enlighten Even Effect Skintone Corrector SPF 30 من إيستي لودر Estee Lauder. يتضمّن هذا الكريم السائل الناعم صبغيّات مصحّحة للون، تخلق توحّداً أكثر في اللون، ومزيجاً من البصريّات الناعمة، التي تضفي تألقاً فوريّاً. متوافر بثلاثة ألوان شفّافة، ليناسب مجموعة متنوّعة من ألوان البشرة.

-أعيدي الإشراق إلى نظرتك:

لا شك في أنّ التعابير والانفعالات تتّضح على وجهك، لا سيّما حول منطقة العين الحسّاسة، حيث أنّ الجلد هناك أرقّ بكثير وعرضة للتفاقم والشيخوخة. علاوةً على ذلك، ومع تقدّمك في العمر، تفقد البشرة مرونتها وتصبح أرقّ، بسبب انخفاض نسبة الكولاجين. لذلك تصبح الرعاية المناسبة لمنطقة العين أمراً ضروريّاً لضمان مظهر شبابيّ. " زو ايلومينيتينغ أي جيل" The Illuminating Eye Gel لا مير La Mer

-رطّبي بشرتك بشكل صحيح:

حوّلي ترطيب البشرة الى عادة يوميّة أساسيّة في حياتك الجماليّة، إذ أنّ هذه الخطوة أساسيّة لإبعاد التجاعيد والحفاظ على شباب الوجه. كلّ امرأة تحتاج الى مصل بمثابة العنصر المنشّط للتعزيز الأمثل والاحتفاظ بالرطوبة داخل خلايا الجلد. ننصحك بمصل " ميكرو بيوتي ايدرا" Micro Beauty Hydra من شانيل Chanel الذي يؤمّن لك 24 ساعة من فوائد الترطيب المستمرّ، ويسمح لبشرتك بالتجدّد على نحو سلس ومتوهّج، ليحافظ على شبابها.

-طريقة وضع المصل:

1. ننصحك باستخدام المطهّر أوّلاً، إذ أنّ المكوّنات الفعّالة تخترق أفضل عندما يكون الجلد نظيفاً ورطباً.

2.ضعي منشفة رطبة ودافئة على وجهك، لفتح المسام.

3.انشري المصل على كامل وجهك، ثم امزجيه بخفّة وبسرعة. انتبهي ألا تفركي الوجه.

4.عندما يكون المصل لا يزال رطباً، ربّتي بلطف على سطح وجهك بأصابعك، لمدة نصف دقيقة. بالتربيت تدفعين بالمصل الى التشبّع والدخول تماماً في الطبقات العميقة للبشرة.

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