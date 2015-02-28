ضبط صاحب محل خضروات يبيع الأقراص المخدرة بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من ضباط مباحث مركز شرطة بلاط بالوادى الجديد من ضبط صاحب محل خضار وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة داخل المحل الخاص به وكـذا مبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصـد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحـــــرر عن ذلك المحضر رقم 49 إدارى مركز شرطة بلاط لسنة 2015م .

وكانت وردت معلومات للواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد تفيد بقيام تاجر خضروات بمزاولة نشاط إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مسكنه والمحل الخاص به بمدينة بلاط وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، وبعد ثبوت صحة التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة بلاط من ضبطه، وتبين أنه يدعى "أحمد م م" 32 سنة، صاحب محل خضار مواليد محافظة أسيوط وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى، وتم تحريزها وتحرر بها محضر وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.