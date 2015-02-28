أخبار عاجلة

مصدر: ‏‫بدء التحقيق مع عددٍ من أفراد الشرطة لهروب مسجل من قسم شرطة النزهة -
وزير الداخلية لنظرائه العرب: يد الإرهاب سترتد على الدول التي دعمت وجوده -
الإدارية تنفي إصدار تصاريح بانتهاء التحقيقات في واقعة نقل تمثال رمسيس بالمطرية -
صور| كيت ميدلتون تتلقى هدية غريبة على مسرح «رويال دروري لين» -
قائمة الأهلي| ظهور أكرم توفيق.. واستبعاد متعب ومعلول وجمعة -
الاتحاد السكندري يخاطب «فيفا» بشأن غرامة «بونتش» -
لعلهم يفقهون - حلقة الأربعاء 5-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز لقاء مع قاريء بالإذاعة والتليفزيون -
قراءة رائعة لهاني الحسيني تُصور ماحدث بقصة النبي يوسف -
القارئ هاني الحسيني: الموضوع مش بالصوت العالي وإنما "وشوشني واطربني" -
الأول على العالم فى قراءة القرآن يروى حقيقة "القارئ المزيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط صاحب محل خضروات يبيع الأقراص المخدرة بالوادى الجديد

Google+ Print
ضبط صاحب محل خضروات يبيع الأقراص المخدرة بالوادى الجديد ضبط صاحب محل خضروات يبيع الأقراص المخدرة بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من ضباط مباحث مركز شرطة بلاط بالوادى الجديد من ضبط صاحب محل خضار وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة داخل المحل الخاص به وكـذا مبلغ مالى، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصـد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحـــــرر عن ذلك المحضر رقم 49 إدارى مركز شرطة بلاط لسنة 2015م .

وكانت وردت معلومات للواء نبيل العشرى مدير امن الوادى الجديد تفيد بقيام تاجر خضروات بمزاولة نشاط إجرامى بالاتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مسكنه والمحل الخاص به بمدينة بلاط وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، وبعد ثبوت صحة التحريات وتقنين الإجراءات تمكنت قوة من وحدة مباحث مركز شرطة بلاط من ضبطه، وتبين أنه يدعى "أحمد م م" 32 سنة، صاحب محل خضار مواليد محافظة أسيوط وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى، وتم تحريزها وتحرر بها محضر وتمت إحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365