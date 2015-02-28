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ضبط المتهمين بقتل فتاة فى شبرا الخيمة

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ضبط المتهمين بقتل فتاة فى شبرا الخيمة ضبط المتهمين بقتل فتاة فى شبرا الخيمة
تمكنت مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة من القبض على المتهمين بقتل فتاة، عثر على جثتها بأحد الشوارع قبل نقلها إلى مستشفى ناصر العام وبإحالتهم إلى النيابة تولت التحقيق.

تلقى المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثانى، إشارة من المستشفى باستقبال فتاة فى العقد الثانى من العمر جثة هامدة، إثر إصابتها بجرح نافذ بالفخذ الأيمن وكدمه بالرأس وبصحبتها 3 أشخاص هم "أحمد ف ش" سائق توك، و"خالد م أ" حلاق، و"محمد ص ع" عاطل، قرروا بعثورهم على الجثة فى شارع القاهرة بدائرة القسم ولا يعلموا شخصها.

بإخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن تشكل فريق بحث قادة العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليها، وتدعى "دينا م ك" 18 سنة كانت على علاقة عاطفية بـ" محمد ح م " وشهرته "كوكا" عامل فى مطبعة، وأثناء توجه الأخير وبصحبته العاطل "محمد ص ع" (الذى شارك فى نقل جثتها إلى المستشفى) لمقابلتها فوجئا بتواجدها مع آخرين فحدثت مشادة كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها من بصحبة المجنى عليها بالضرب على الثانى محمد ص ع، فقرر الانتقام منها ردا لكرامته واستعان بـ 5 أشخاص آخرين، واستدرجها كوكا بتحريض من "محمد ص" وتعدوا عليها بالضرب وأحدث الأخير إصابتها بسلاح أبيض "مطواة " فى فخذها الأيمن ما أدى لوفاتها.

بمداهمت المتهمين تمكن ضباط المباحث من ضبطهم جميعاً وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما أسفرت عنه التحريات فتحرر لهم المحضر اللازم وتولت معهم النيابة التحقيق.

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مصر 365