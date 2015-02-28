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ضبط تشكيل عصابى لتهريب السيارات عبر الحدود فى قنا

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ضبط تشكيل عصابى لتهريب السيارات عبر الحدود فى قنا ضبط تشكيل عصابى لتهريب السيارات عبر الحدود فى قنا
تمكنت الأجهزة الأمنية فى قنا، من ضبط أفراد تشكيل عصابى لتهريب السيارات عبر الحدود من دول أخرى، وإعادة بيعها بعد تغيير بعض قطع غيار السيارات المهربة.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا بضبط أفراد التشكيل العصابى، وهم كل من "عبد الحليم .م" سمكرى من فرشوط و "أنور. ا .س" سائق من فرشوط و "أحمد ع ع" عاطل و"أبو الحسن م" عاطل و "محمود. م" سائق و "أبو بكر .م" وتوصلت التحريات إلى مكان إخفائهم المسورقات، فداهمه رجال الشرطة وضبطوا 6 سيارات و7 مواتير سيارات و4 دراجات بخارية وجهاز لتقطيع المعادن و12 أسطوانة لحام أكسجين.. تحرر للمتهمين المحضر اللازم وباشرت معهم النيابة التحقيقات.

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