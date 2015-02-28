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ضبط ربة منزل بـحوزتها "نص" كيلو بانجو فى المحلة

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ضبط ربة منزل بـحوزتها "نص" كيلو بانجو فى المحلة ضبط ربة منزل بـحوزتها "نص" كيلو بانجو فى المحلة
تمكن ضباط مباحث مركز المحلة، من ضبط ربة منزل مقيمة فى قرية بشبيش وبحوزتها نصف كيلو بانجو و1115جنيها وأحالوها إلى النيابة.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العميد على صديق مأمور مركز المحلة بتمكن النقيب عمر أبو بكر رئيس المباحث والقوة المرافقة له من ضبط "منى .ب" 28سنة ربة منزل وبحوزتها 4لفافات بانجو وزنت نصف كيلو جرام و1115جنيها.

اعترفت المتهمة بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار فتحرر لها المحضر 5715جنايات مركز المحلة لسنة 2015 وباشرت معها النيابة التحقيق.

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