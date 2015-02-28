ضبط تشكيل عصابى خطف طالبا وساوم على إعادته بـ 300 ألف فى السويس

تمكنت مباحث السويس، من ضبط تشكيل عصابى خطف شابا بعد استدراجه عن طريق فتاة، وساوم والده على إعادته مقابل دفع 300 ألف جنيه.

كان اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، تلقى بلاغا من "عماد .هـ" 46 سنة تاجر قطع غيار سيارات بالمنطقة الصناعية، بتغيب ابنه شادى طالب جامعى، وتلقيه اتصالا من مجهولين أكدوا خطفه وساوموه على دفع 300 ألف جنيه.

تشكل فريق بحث قاده العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى بالتنسيق العميد أشرف الجروانى مفتش الأمن العام فى السويس، وضع خطة لجمع المعلومات والتحريات بتوجيهات من اللواء سيد شفيق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام.

توصلت التحريات إلى أن المخطوف كان متواجدا مع والده بمحل قطع الغيار، وعقب انتهاء العمل استدرجته امرأة لعوب باستدراجه، وكممت بمساعدة 3 متهمين آخرين فمه وقيدوه، واحتجزوه فى مخزن خاص بأحدهم.

حدد رجال المباحث مكان احتجاز الشاب، من خلال استمرار تواصل والده مع الخاطفين ومجاراتهم وبإعداد أكمنة تم ضبطهم، فتبين أنهم كل من يوسف . م . ع سائق كلارك مفصول من شركة السويس للصلب، ويملك مخزنا لتعبئة مواد البقالة بمنطقة جبلاية الفار بالجناين، ومحكوم عليه بغرامات مالية فى قضايا تبديد، و"محمد . ع . ط" ميكانيكى مقيم بمنطقة الصفا والمرة بحى فيصل، وسبق ضبطه فى قضية اتجار بالمواد المخدرة، و" وليد . و . م" سائق مفصول من شركة السويس للصلب، و "إيناس . أ . ع" مطلقة وتقدم المتعة مقابل المال.

باستجوابهم اعترف المتهمون بتكوين تشكيل عصابى تزعمه المتهم الأول، وأغوت المتهمة الأخيرة الطالب بتقديم المتعة له مقابل المال، واستدرجته بعيدا عن المنطقة الصناعية، وهناك ساعدها الثلاثة الآخرين فى تقييده وخطفة قبل الاتصال بوالده لمساومته على الفدية، حتى يتمكن من تسديد الغرامات المستحقة عليه والزواج مرة ثالثة من فتاة تقدم لخطبتها.