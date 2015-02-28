ضبط ٣٠ الف حقنة وأقراص فيتامين بحوزة راكبة بمطار القاهرة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من احباط محاولة تهريب ٢٧١٠٨ أقراص فيتامينات و ٣ آلاف حقنة فيتامين مع راكبة مصرية قادمة من جده وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه تجاه الراكبة .