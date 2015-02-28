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ضبط ٣٠ الف حقنة وأقراص فيتامين بحوزة راكبة بمطار القاهرة

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ضبط ٣٠ الف حقنة وأقراص فيتامين بحوزة راكبة بمطار القاهرة ضبط ٣٠ الف حقنة وأقراص فيتامين بحوزة راكبة بمطار القاهرة

المضبوطات

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى من احباط محاولة تهريب ٢٧١٠٨ أقراص فيتامينات و ٣ آلاف حقنة فيتامين مع راكبة مصرية قادمة من جده وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه تجاه الراكبة .

وذكرت مصادر أمنية أنه أثناء قيام ركاب الطائرة المصرية القادمة من جدة بالصالة الموسمية بإنهاء أجراءات وصولهم اشتبه صبحى ربيع وعماد عبد الفتاح مأمورى الجمرك فى راكبة قادمة  على نفس الطائرة دخلت وسط صفوف المعتمرين لتخفيه.

وبإبلاغ محمد عبد ربه  مدير الوردية الذى أمر بتفتيش حقائب الراكبة ليتبين اخفاؤها للمضبوطات وسط البطاطين والملابس بحقائبها محاولة لتضليل رجال الجمارك .

وأمر أحمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار بتحرير محضر بالواقعة وحجز المضبوطات بوديعة الجمارك لمخالفة  لقانون السياسات الدوائية .

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