مصر تؤكد على أهمية التسوية السلمية والسياسية للأزمة فى جنوب السودان

أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، على أهمية التسوية السلمية والسياسية لأزمة جنوب السودان حماية لمصالح شعب جنوب السودان الشقيق ودعم الاستقرار فى المنطقة، بعيداً عن لغة التهديد وفرض العقوبات.

يأتى هذا فى إطار متابعتها للمفاوضات الجارية بين الأطراف المتنازعة فى جنوب السودان، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة للتوصل إلى تسوية عاجلة للأزمة.

وأضاف المتحدث الرسمى، تعليقاً على طرح مشروع قرار بمجلس الأمن ينشئ نظاماً للعقوبات فى جنوب السودان، أن مصر ترى أهمية منح الأطراف الجنوب سودانية الوقت الكافى للتوصل إلى اتفاق دائم ومستقر عبر المفاوضات، وأن تتاح الفرصة كاملة للبناء على ما تم تحقيقه من نجاح على مسار تحقيق المصالحة داخل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم، مشيراً إلى أن ما يجمع شركاء الكفاح داخل الحركة الشعبية أكبر بكثير مما يفرق بينهم.