مودريتش لن يشارك مع ريال مدريد قبل مباراة شالكه

(إفي): لن يشارك الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد في مبارة فريقه القادمة أمام فياريال في إطار الليجا، حيث استبعده مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي الذي أعلن أن اللاعب الكرواتي سيعود إلى الملاعب لخوض مباراة شالكه الألماني في إطار دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأكد أنشيلوتي أن مودريتش سيعود إلى الملاعب في 10 مارس/أذار القادم للمشاركة في أول مباراة رسمية بعد غياب دام ثلاثة أشهر ونصف بسبب الإصابة.

وحتى يحين موعد اللقاء القادم أمام شالكه، سيواصل نجم وسط الميرينجي تعافيه من الإصابة بشكل تام حيث يشارك في المران مع زملائه بالفريق، لكنه لن يشارك في مباراة فريقه أمام فياريال غد الأحد بالليجا.

وقال المدير الفني الأرجنتيني "لن يكون في التشكيل، لقد عمل بشكل جيد من أجل الفريق. لقد أصبح جاهزا تقريبا لكنه لا يزال يحتاج إلى العمل أكثر من ذلك. نريد أن نضعه في تشكيلة مباراة شالكه".

وأبرز أنشيلوتي عودة لاعبين أخرين خلال الأيام القادمة هما سيرخيو راموس والألماني سامي خضيرا، ليحظى الفريق الملكي بذلك بكل لاعبيه عدا الكولومبي جيمس رودريجيز.

وقال مدرب الريال "عندما أفكر في تعافي مودريتش، أفكر أيضا في تعافي سيرخيو خضيرا، لقد وصلنا إلى نقطة هامة من هذا الموسم في وقت يحظى فيه الفريق بحالة بدنية ونفسية جيدة".